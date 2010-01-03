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Yaşam

'İstanbul mutlaka görülmeli'

İngiliz Observer gazetesi, okuyucularına İstanbul'u, "bu yıl mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri" olarak tanıttı.

03 Ocak 2010 02:00

T24 - İngiliz Observer gazetesi, okuyucularına İstanbul'u, "bu yıl mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri" olarak tanıttı.

Gazetenin yazarı Barbara Ellen, bugünkü sayıda yer alan makalede, İstanbul'a yaptığı seyahatten söz etti.

"İstanbul: Sultanlar ve Boğaz Kenarında Alışveriş" başlıklı makalede, "Müslüman ve Batı dostu, iki kıtayı birleştiren ve yüzyıllardır kültürleri barındıran, camileri, Osmanlı sarayları, hamamları ve pazarlarıyla, İstanbul modern dünyadaki gururlu yerini alıyor" ifadelerine yer verildi.

Gazetenin yazarı, "İnançların ve kıtaların arasında denge olan İstanbul 2010 kültür başkentinin, bu yıl mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu" yazdı.

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