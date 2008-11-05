İstanbul mu, Atina mı?



Bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray ve Panathinaikos-Olympiakos maçları FIFA'nın da gündemine oturdu. Resmi internet sitesinden hangi derbinin 'daha büyük' olduğu okuyuculara soruldu.



Uluslararası Futbol Fderasyonları Birliği FIFA'nın resmi internet sitesi, Galatasaray-Fenerbahçe ile Olympiakos-Panathinaikos derbilerini karşılaştırarak masaya yatırdı.



Haberde iki ülkenin takımlarının dünya çapında bir ezeli rekabet içinde olduğu, Atina ve İstanbul’un futbol tutkusu ile dolu şehirler olduğu belirtildi.



Okuyuculardan 9 Kasım’da oynanacak iki derbiden hangisinin daha büyük olduğu konusundaki fikirlerini, görüşlerini yazarak açıklamaları istendi.



Galatasaray ve Fenerbahçe’nin, İstanbul Boğazı ile birbirinden ayrılan iki ezeli rakip olduğu ve takımların sahip olduğu 17 şampiyonluk sayısının da bu rekabeti körüklediği vurgulandı.

