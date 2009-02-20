İstanbul Modern’de ‘Hafta Sonu Söyleşileri’

İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde 21 Şubat Cumartesi günü birbirinden güzel söyleşiler ve film gösterileri sizi bekliyor.



İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde 21 Şubat Cumartesi saat 13:00’te, ‘Yeninin Seyri’, ‘Seyrin Yenisi’ başlıklı konuşma dizisinin sahne sanatları ve görsel sanatlarda seyreden-seyredilen ilişkisine odaklanan ‘Mutfaktaki Yabancı: Dramaturg ve Küratör’ başlıklı oturumunda Özlem Hemiş ve Levent Çalıkoğlu konuşacaklar.



21 Şubat Cumartesi saat 16:00’da ise Murat Germen ve Orhan Cem Çetin’in yönettiği Çağdaş Fotoğraf Serileri söyleşi dizisinde, İsviçreli fotoğrafçı Peter Müller Peter’in hem mekân hem de zamanı çokkatmanlı kurgulayarak gerçeküstü bir boyuta taşıdığı çalışmaları değerlendirilecek.



22 Şubat Pazar saat 15:00’te Altyazı ekibi, Türk sinemasının özgün isimlerinden Ahmet Uluçay’ın kısa filmleri eşliğinde yönetmenin zengin dünyasını izleyicilerle tartışacak.

İstanbul Modern Sinema Salonu’nda gerçekleştirilecek olan söyleşiler ücretsiz.



‘Mutfaktaki Yabancı: Dramaturg ve Küratör’

Yeninin Seyri, Seyrin Yenisi 5

İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi’nin işbirliğiyle düzenlenen ‘Yeninin Seyri, Seyrin Yenisi’ başlıklı konuşma dizisinde, farklı disiplinlerden konuşmacılar bir araya gelerek dans, tiyatro ve performansın yeni form arayışlarını yerel bir bağlamda tartışmaya açıyor.



Sahne sanatları ve görsel sanatlarda seyreden-seyredilen ilişkisine odaklanan beşinci oturumun başlığı, ‘Mutfaktaki Yabancı: Dramaturg ve Küratör’. Konuşmacılar Özlem Hemiş ve Levent Çalıkoğlu bir yandan seyir ilişkisinin biçimlenmesinde ve dönüşümünde eleştirinin nasıl bir rol üstlendiğine değinirken, diğer yandan sanatsal üretim sürecinin içine sızan eleştirmenler olarak dramaturg ve küratörün konumlarını değerlendirecek.



Tarih: 21 Şubat 2009, Cumartesi

Saat: 13:00

Yer: İstanbul Modern Sinema Salonu

Konuşmacılar: Özlem Hemiş, Levent Çalıkoğlu

Moderatör: Şafak Uysal

Etkinlik ücretsizdir.



‘Peter Müller Peter Fotoğrafları’

Çağdaş Fotoğraf Serileri

Murat Germen ve Orhan Cem Çetin’in yönettiği Çağdaş Fotoğraf Serileri söyleşi dizisinde bu ay, 12. yüzyıldan bu yana Avrupa saraylarında görülen safkan Yeguada de la Cartuja atlarını yepyeni bir yorumla sunan İsviçreli fotoğrafçı Peter Müller Peter’in hem mekan hem de zamanı çokkatmanlı kurgulayarak gerçeküstü bir boyuta taşıdığı çalışmaları değerlendirilecek.

Peter Müller Peter, insanın yüzyıllar süren çapraz dölleme ve özel seçimlerle ideal kusursuzluğu elde etme çabasının büyük zaferi olan safkan Yeguda de la Cartuja atlarını cüretkâr dekorlarla kaydederek, doğurgan şahsi hayal dünyasını paylaşıyor; ünlü ressamların tablolarında, zamanın, mekânın iç içe geçtiği yepyeni görsellere dönüşerek, çarpıcı öyküler yaratıyor.



Tarih: 21 Şubat 2009, Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: İstanbul Modern Sinema Salonu

Konuşmacılar: Orhan Cem Çetin ve Murat Germen

Etkinlik ücretsizdir.



‘Ahmet Uluçay Filmleri’

İstanbul Modern Sinema’nın Altyazı dergisi işbirliğiyle sunduğu ‘Gölge Et Yeter!’ programı kapsamında, Altyazı ekibi, Türkiye’de sinemanın en özgün isimlerinden Ahmet Uluçay’ın el emeği göz nuru kısa filmleri eşliğinde, yönetmenin sinema hayallerini perdeye yansıttığı zengin dünyayı izleyicilerle birlikte tartışacak.



Tarih: 22 Şubat 2009, Pazar

Saat: 15:00

Yer: İstanbul Modern Sinema Salonu

Konuşmacılar: Altyazı ekibi

Etkinlik ücretsizdir.