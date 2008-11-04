İstanbul Modern'de "Indie-Fetish" zamanı

İstanbul Modern Sinema, kasımda eğlenceli bir seçki sunuyor



Programda, film pelikülünden oyuncak bebeklere, sarımsaktan ayrık dişli kadınlara, motosikletten Japon revülerine uzanan, tapındığımız ya da aklımızın takıldığı fetiş nesneleri ve konularıyla ilgili eğlenceli ve renkli bir seçki yer alıyor.



İstanbul Modern Sinema’nın Kasım programında Agnes Varda’nın tarih boyunca kameraya ayıcıklarıyla poz verenlerin bu takıntısının perde arkasını araştırma çabası, Katrien Jacobs’ın bir arzu nesnesine dönüşen Japon bebekleri, Bill Morrison’ın pelikül lekeleriyle oluşturduğu sanrısal imgeleri, Les Blank’ın “kötü kokan gül” sarımsağa adanmış şöleni ile ayrık dişli kadınları, Kim Longinotto ve Jano Willams’ın Takarazuka Revüsü üzerinden günümüz Japonyası’ndaki genç kadınların çelişik durumlarını yansıtışı, Martin Arnold’un “karakter film” anlayışını bozan “filme deneysel taciz”i ve Louis Yansen’in kadın motorcuların sıradışı dünyasına ayna tutuşu izlenebilir.







