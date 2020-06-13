İstanbul Modern'den Babalar Günü'ne özel üyelik programı

İstanbul Modern, Babalar Günü'nde tüm babalara müze ziyareti hediye ediyor. Bu özel gün için hediye arayanlar İstanbul Modern üyeliğiyle babasına sanat dolu bir yıl verebilir ya da İstanbul Modern Mağaza'dan müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alan, tasarımcıların imzasını taşıyan seçkiden armağan edebilir.

İstanbul Modern'in 6 farklı üyelik programından birini babanıza hediye ederek sanat dolu bir yıl geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Müzenin üyelik programları babanıza bir yıl boyunca müzede ayrıcalıklı ve farklı bir sanat deneyimi sunuyor.

Babaların bu özel günü anımsayacakları seçenekler ise İstanbul Modern Mağaza'da sanatseverleri bekliyor.

Babalar Günü özel seçkisinde, müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alarak tasarlanan kravatlar, tasarımcıların imzasını taşıyan objeler ve sanat yapıtlarının reprodüksiyonları yer alıyor.