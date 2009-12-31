İstanbul Milli Eğitim Müdürü Özer geri döndü

T24 -





Görevden alındığını yurtdışındayken öğrenen Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, "Beni siyasi irade getirdi, siyasi irade götürdü. Söyleyecek birşey yok. Kimseye kırgın, dargın değilim, herhangi bir üzgünlüğüm yok" demişti.





Ancak, neden görevden alındığına dair sorulan soruya da sitemkar bir biçimde, "Çünkü, Türkiye'de güneş batıdan doğar" yanıtını vermişti.





Ata Özer, bu gelişmeden sonra rapor almış ve rapor bitiminde de emekli olacağını açıklamıştı.





Ancak kararından vazgeçti ve rapor süresinin bitiminde; yani bu sabah eski koltuğuna yeniden oturdu. Ata Özer, hala kağıt üzerinde asil müdür olarak görünüyor.





Özer, "zaten görevden alınmadığını, kullandığı izin ve raporun bittiğini" ifade ederek, "Raporumun bitmesiyle geldim ve görevime başladım. Bundan sonra vereceğim karar kendime aittir. Müdür olarak alınmadım ki ben atanayım. Zaten alınmamıştım ki döneyim. İznim bitti başladım. Milli Eğitim Müdürü benim. Devlet terbiyesi içinde başladım görevime. Bundan sonra yapacağım şeye kendim karar veririm. Emekli olurum veya devam ederim. Çalışırım veya çalışmam. Yönetmelik şunu der; 'izni biten müdür gelir görevine başlar'. Benim iznim bitti. Onun da vekaleti bitti. Bundan sonra ben ayrıldığım zaman bir daha vekalet verirler veya atarlar. Benim hakkımda kimse karar verme yetkisine sahip değil" dedi.





Özer, "emeklilik dilekçesini yazdığını, ancak resmi olarak işleme girmediğini, 4 Ocak 2010 Pazartesi günü itibarıyla da bir aylık izine çıkacağını" kaydetti.





Milli Eğitim Bakanı'nın ise bundan haberi yok. Özer, bir anlamda, bakanlığın kararını, takdirini tanımadığını göstermiş oldu. Zira Çubukçu, Ata Özer'i bakanlık müşavirliğine çekmişti.





İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Yıldız, görevinde vekaleten bulunduğunu, kadronun ise Ata Özer'e ait olduğunu belirtti.





Yıldız, "Müdürlük görevinde vekaleten bulunuyorum, kadro ise Ata Özer'e ait. Bugün itibariyle Özer'in emekliliği doldu, dilekçesini verdi. Bu bir süreç gerektiriyor. Ben fiili olarak görevimin başındayım. Ata Özer, bugün görevine başlamış, ayrılmış olacak. Ben de kesinti olmadan görevime devam edeceğim" diye konuştu.



