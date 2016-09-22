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İstanbul metrosundaki intihar girişiminin ardından seferler normale döndü

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişinin hareket halindeki metronun önüne atlaması nedeniyle seferler durdurulmuştu

22 Eylül 2016 21:15

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişinin hareket halindeki metronun önüne atlaması nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. İtfaiye ekiplerinin ağır yaralı olarak kurtardığı kişi, hastaneye kaldırılırken metro seferleri de normale döndü.​

Taksim Metro İstasyonu'nda bir kişinin hareket halindeki metronun önüne atlaması nedeniyle seferler durduruldu.

Saat 18:00 sularında gerçekleşen olayda, arkadaşıyla tartışan ve görme engelli olduğu belirtilen 23 yaşındaki bir erkek, metronun önüne atlayarak ağır yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmasının ardından metro seferleri normale döndü.

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