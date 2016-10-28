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Yaşam

İstanbul metrosunda nikâh dönemi

Evlenecek çiftler bundan sonra İstanbul metrosunun çeşitli istasyonlarında nikah kıyıp, düğün yapabilecek

28 Ekim 2016 19:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, isteyen çiftler için metro istasyonlarında nikah töreni imkanı tanıyacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, ilk nikah 30 Ekim'de Haliç Metro İstasyonu seyir terasında kıyılacak. Evlenecek çiftler bundan sonra İstanbul metrosunun çeşitli istasyonlarında nikah kıyıp, düğün yapabilecek.30 Ekim'deki törende, gelin, damat ve davetlileri taşıyacak tren saat 11.00'de M2 Yenikapı- Hacıosman hattı Hacıosman istasyonundan hareket edecek.11.25'te Haliç Metro İstasyonu'na varışın ardından, 11.50'te Haliç Metro İstasyonunda nikah töreni yapılacak..

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