İstanbul metrosunda nikâh dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, isteyen çiftler için metro istasyonlarında nikah töreni imkanı tanıyacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, ilk nikah 30 Ekim'de Haliç Metro İstasyonu seyir terasında kıyılacak. Evlenecek çiftler bundan sonra İstanbul metrosunun çeşitli istasyonlarında nikah kıyıp, düğün yapabilecek.30 Ekim'deki törende, gelin, damat ve davetlileri taşıyacak tren saat 11.00'de M2 Yenikapı- Hacıosman hattı Hacıosman istasyonundan hareket edecek.11.25'te Haliç Metro İstasyonu'na varışın ardından, 11.50'te Haliç Metro İstasyonunda nikah töreni yapılacak..