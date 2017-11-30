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İstanbul merkezli 49 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 240'a yükseldi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333'ü asker toplam 360 kişi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 49 ilde yaptığı operasyonda bu saate

30 Kasım 2017 22:03

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333\'ü asker toplam 360 kişi yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 49 ilde yaptığı operasyonda bu saate kadar toplam 240 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 Albay, 2 Yarbay, 22 Binbaşı, 25 Yüzbaşı, 27 Üsteğmen, 16 Teğmen, 2 Asteğmen, 77 Astsubay, 22 Uzman personel, 1 sivil memur, 30 askeri öğrenici ve 9 mahrem imamın olduğu öğrenildi. 

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