İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul,(DHA)

İSTANBUL\'DA düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanan 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme programı Bylock kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kendi adına ve başkası adına kayıtlı GSM hatlarından Bylock programı kullandığı tespit edilen 45 kişi belirlendi. Sabah erken saatlerde 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 21 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.