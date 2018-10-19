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İSTANBUL MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI 

FİRARİ TUSKON BAŞKANI'NIN EŞİ ZEYNEP MERAL DE GÖZALTINDA

19 Ekim 2018 23:05

FİRARİ TUSKON BAŞKANI\'NIN EŞİ ZEYNEP MERAL DE GÖZALTINDA...

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği FETÖ operasyonlarında, FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock\'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerde şüphelilerden 2\'sinin yurtdışına çıktığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 18 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

FİRARİ TUSKON BAŞKANI\'NIN EŞİ DE GÖZALTINDA 
Gözaltına alınan 20 kişi arasında FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) başkanı firari Rıza Nur Meral\'in eşi Zeynep Meral\'in de olduğu öğrenildi.

GÜLEN\'İN TALİMATINDAN SONRA BANK ASYA\'YA PARA YATIRDIĞI İDDİASI 
Polis ekipleri iddiaya göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'in talimatından sonra Zeynep Meral\'in Bank Asya\'daki hesabında artış meydana geldiğini belirledi. Öte yandan, Meral\'in, üst düzey FETÖ yöneticileriyle irtibatta olduğu ve kapatılan FETÖ derneklerinin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:
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Polis kamerasından operasyon görüntüleri 

19.10.2018 - 18.50 Haber Kodu : 181019241

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