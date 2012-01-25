İstanbul Maltepe'de KCK operasyonu: 4 gözaltı



T24 -

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, araçların yakılması olayına karıştıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman

ele geçirildi.



PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; aynı mahalleye 17 Ocak’ta sabah saatlerinde polis tarafından helikopter desteği ile yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2’si çocuk 7 kişi 20 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı.







