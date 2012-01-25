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İstanbul Maltepe'de KCK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Maltepe'de KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi

25 Ocak 2012 02:00


T24 -  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Maltepe'de protesto gösterileri düzenlenmesi ve araçların yakılmasının ardından PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, araçların yakılması olayına karıştıkları öne sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda, molotofkokteyli yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman
ele geçirildi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; aynı mahalleye 17 Ocak’ta sabah saatlerinde polis tarafından helikopter desteği ile yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2’si çocuk 7 kişi 20 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştı.



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