Lodos yüzünden iptal olan bazı seferler tekrar başladı

Şiddetli lodos nedeniyle vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, lodos nedeniyle iptal ettiği bazı seferlerin tekrar başladığını duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Sarıyer-Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı-Ring Hattı, Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz yapılmaya başlamıştır"

İDO da yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri ile Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal olan hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsler seferleri şöyle:

07.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:00 Üsküdar-Kabataş- Vapur

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü