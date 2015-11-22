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Yaşam

Lodos yüzünden iptal olan bazı seferler tekrar başladı

Şehir Hatları, şiddetli rüzgar yüzünden 13 seferini iptal etmişti

22 Kasım 2015 09:42

Şiddetli lodos nedeniyle vapur ve deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları, lodos nedeniyle iptal ettiği bazı seferlerin tekrar başladığını duyurdu.

Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle:

 "Sarıyer-Rumeli Kavağı, Anadolu Kavağı-Ring Hattı, Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" 

İDO da yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferleri ile Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının iptal edildiğini açıkladı. 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin ise iptal olan hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsler seferleri şöyle:

07.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot

07:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:15 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:00 Üsküdar-Kabataş- Vapur 

09:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

 

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