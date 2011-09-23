-İstanbul Lisesi velilerinden kayıt protestosu İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - İstanbul Lisesi'nden bir grup veli, liselere kayıtların sona ermesinin ardından bir öğrencinin okula kayıt edilmesini protesto etti. Cağaloğlu'ndaki lisenin konferans salonunda okul aile birliğinin toplantısının ardından veliler, alkışlarla İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne yürüdü. Veliler adına açıklama yapan Nermin İlhan, İstanbul Lisesi'nin SBS ile öğrenci aldığını ve okulun 180 kişilik kontenjanının bulunduğunu belirterek, 2004 yılında çıkarılan yönetmeliğe dayandırılarak 181. kişinin dün okula kayıt yaptırdığını, ancak bu yönetmeliğin süresinin geçtiğini iddia etti. Bu liseye sınavla girmiş olan öğrencilere ve onların velilerine büyük bir haksızlık yapıldığını dile getiren İlhan, bu uygulamanın Almanya ile yapılan protokole de aykırı olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından veliler, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne kabul edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ile görüştüklerini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Nilüfer Alparslan, burada yaptığı açıklamada, Yıldız'a veliler olarak sorunlarını anlattıklarını belirterek, kendisine hukuki gerekçeleri içeren bir dilekçe sunduklarını kaydetti. Alparslan, bu dilekçenin inceleneceğini ve ilgili bakanlıkla görüşüleceğini ifade ederek, yurt dışından gelen öğrencilerin kontenjanla ilgisinin bulunmadığının anlatıldığını söyledi. Okula kayıt yaptıran öğrencinin de zor durumda kaldığını anlatan Alparslan, Yıldız'ın dilekçeyi inceleyeceğini ve akşama velilere tekrar bilgi vereceğini kaydetti. Veliler, daha sonra alkışlarla İstanbul Lisesi'ne döndü.