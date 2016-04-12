İstanbul LGBTİ’den ayrımcılığa karşı eğitim programı

İstanbul Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks (LGBTİ) Dayanışma Derneği, Eylül Cansın Trans*evi, Çingene Gül Trans*evi ve İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu işbirliği ile Mersin Dia Center’da Ayrımcılık Karşıtı Sertifika Programı düzenlendi.

İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Kıvılcım Arat, Ebru Kırancı ve Arif Özsoy’un konuşmacı olduğu programda, farklı meslek grupları da hazır bulundu. İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya’da; idari, sağlık, yasal, sosyal ve eğitim alanında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen program interaktif bir şekilde gerçekleştirildi. Alan çalışanlarına ayrımcılık karşıtı vizyon kazandırıp, temel haklara erişim önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitime bir çok meslek grubundan uzman katıldı.

“Transfobik suçlar cezasız kalıyor”

Program öncesi açıklama yapan Ebru Kırancı, son süreçte birçok trans kadının öldürüldüğünü, onlarca trans kadının ağır biçimde darp edildiğini ve ikisinin yoğun bakıma alındığını, bir trans kadının kaçırıldığını ve ardından tecavüze uğradığını söyledi. Yaşanan bu nefret saldırılarının katlanarak devam ettiğini belirten Kırancı, “Birçok suç cezasız kalıyor. Transfobi karakollardan başlayarak devletin tüm kurumlarında yaygın bir biçimde hayat buluyor. Yargının transfobik tutumları, polisin keyfi tutumu failleri destekleyen bir noktadan devam ediyor” dedi.

Temel haklara erişim önündeki engelleri kaldırmak

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Arat ise programın amacı hakkında şunları söyledi:

“Dezavantajlı grupların sosyal haklara erişirken karşılaştıkları engeli ortadan kaldırabilmenin en temel yolu; profesyonellerin, insan ve trans hakları aktivistleri ile birlikte çalışmasından geçer. Bu nedenle kurumlar için nefret suçu mağduru trans bireylerle nasıl ilgileneceğine dair bir rehber geliştirmek, trans toplumu için önemlidir. Katılımcılar, iş yerlerinde eşitlikçi ortam oluşturarak kapsamayı nasıl uygulayacaklarını araştıracaklar ve bunu nasıl etkileyeceklerine dair uygulamalı strateji yöntemi alacaklardır. Böylece toplumsal yaşamdan tamamen koparılmaya çalışılan translar için alan çalışanlarına ayrımcılık karşıtı vizyon kazandırılmış olacak ve temel haklara erişim önündeki engel kurulan ağlarla aşılmaya çalışılacak.”

Programda, trans bireylerin yaşadığı sorun tartışılırken, özellikle sağlık, hukuk ve eğitim alanında engellemeler yaşayan trans bireyler için neler yapılabileceği tartışıldı. Program sonunda, sertifika programına katılan kişilere sertifika töreni yapıldı.