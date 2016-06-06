T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul LGBTİ: Herkesi homofobik GAP’e açılan davamıza bekliyoruz!

GAP'in eşcinsel bir çalışanını istifaya zorladığı iddia edilmişti

06 Haziran 2016 17:19

Eşcinsel çalışanını istifaya zorladığı iddiasıyla GAP’e açılan davanın ikinci duruşması yarın görülecek.  İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ne çağrı yaptı. Dernek, “Biz bitti demeden bu dava bitmez” diyerek çağrı metninde şunları kaydetti:

“Şirket değerleri içinde ‘ayrımcılık karşıtı’ olmayı çalışanlarına ve müşterilerine karşı benimsemiş görünen bu firma; arkadaşımıza karşı gösterdiği bu tutum ile tüm dünyadaki itibarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

“Birçok belediye ve kurum kadın ve LGBTİ hakları konusunda olumlu adımlar atsa da özel sektörde maalesef bunu görmek mümkün değil.

“Mücadelemiz, ötekileştiren ve ezen sömürü düzeninin bütünüyledir.”

 

Ne olmuştu?

 

Uluslararası Çeşitlilik Politikaları’nda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyuran GAP’ın Türkiye şubesinin eşcinsel çalışanını istifaya zorlamasına ilişkin davanın ilk duruşması 17 Mart’ta görülmüştü.

Şirket avukatlarının gelmediği duruşmada mobbinge uğradığı iddia edilen eşcinsel genci temsil etmek için Av. Eren Keskin katıldı. İstanbul LGBTİ Derneği’nin öncülüğünde başlayan kampanya kapsamında birçok örgütten LGBTİ aktivisti de davayı takip etmişti.

Keskin, duruşmada şahitlerin dinlenmesini talep etmiş, dava 7 Haziran’a ertelenmişti.

ETİKETLER

GAPhomofobikİstanbul LGBTİçağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24