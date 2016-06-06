İstanbul LGBTİ: Herkesi homofobik GAP’e açılan davamıza bekliyoruz!

Eşcinsel çalışanını istifaya zorladığı iddiasıyla GAP’e açılan davanın ikinci duruşması yarın görülecek. İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi’ne çağrı yaptı. Dernek, “Biz bitti demeden bu dava bitmez” diyerek çağrı metninde şunları kaydetti:

“Şirket değerleri içinde ‘ayrımcılık karşıtı’ olmayı çalışanlarına ve müşterilerine karşı benimsemiş görünen bu firma; arkadaşımıza karşı gösterdiği bu tutum ile tüm dünyadaki itibarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

“Birçok belediye ve kurum kadın ve LGBTİ hakları konusunda olumlu adımlar atsa da özel sektörde maalesef bunu görmek mümkün değil.

“Mücadelemiz, ötekileştiren ve ezen sömürü düzeninin bütünüyledir.”

Ne olmuştu?

Uluslararası Çeşitlilik Politikaları’nda cinsel yönelim ayrımcılığına karşı mücadele edeceğini duyuran GAP’ın Türkiye şubesinin eşcinsel çalışanını istifaya zorlamasına ilişkin davanın ilk duruşması 17 Mart’ta görülmüştü.

Şirket avukatlarının gelmediği duruşmada mobbinge uğradığı iddia edilen eşcinsel genci temsil etmek için Av. Eren Keskin katıldı. İstanbul LGBTİ Derneği’nin öncülüğünde başlayan kampanya kapsamında birçok örgütten LGBTİ aktivisti de davayı takip etmişti.

Keskin, duruşmada şahitlerin dinlenmesini talep etmiş, dava 7 Haziran’a ertelenmişti.