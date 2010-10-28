-İSTANBUL KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - İstanbul'da, 62'si Avrupa yakasında olmak üzere 96 kurban satış yeri ve 411'i Avrupa yakasında olmak üzere 484 kurban kesim yeri hazırlandı. Tahsis edilen yer dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa bırakanlara 69 lira idari para cezası uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-19 Kasımda kutlanacak Kurban Bayramı öncesi kentte hazırlıklara başlandı. İstanbul'da kurbanlık hayvan girişine, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararıyla 30 Ekimden itibaren izin verilecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan getirecek satıcıların, ilgili belediyeden aldıkları ''İstanbul'a Kurban Hayvanı Giriş Belgesi''ni, şehre girişlerdeki kontrol noktalarında Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine ibraz etmeleri gerekecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca uygun görülen ve ilçe komisyonlarınca tanzim edilen kurban satış yerleri dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecek. Kurban satış ve kesim yerleri kriterleri ile Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğinde belirtilen esaslara uymayan yerlerde satış ve kesim yapılamayacak. İlçelerde 62'si Avrupa yakasında olmak üzere toplam 96 kurban satış yeri ve yine 411'i Avrupa yakasında olmak üzere toplam 484 kurban kesim yerinin hazırlıkları yapıldı. 2010 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri, mahalli şartlara göre ilçe komisyonlarınca belirlenecek. Kurban kesiminde, belediyenin Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce tahsis edilen 150 mobil kurban kesim ünitesi kullanılacak. Bu portatif mezbahalarda kesim tamamen hijyenik olacak. Kesim sonrası yan ürünler anında değerlendirilerek, çevre kirliliğine sebep verilmediği gibi sıcak sularla da ortam temizlenecek. Bunun dışında, kesim ve satış yapılan yerlerin denetimi ise Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da koordine edilen ekiplerce yapılacak. Vatandaşlar konuyla ilgili her türlü müracaat ve şikayetleri için Alo 153'ü arayabilecek. Hayvanları kaçan vatandaşların 153 Beyaz Masa'yı aramaları halinde de görevli ekiplerce müdahale edilecek. Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesenlere Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddelerine göre para cezası uygulanacak. Kabahatler Kanunu'na göre, emre aykırı davrananlar 140 lira, tahsis edilen yer dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa bırakanlara 69 lira idari para cezası uygulanacak. Çevre Kanunu'na göre, her türlü atık ve artığı çevreye zarar verecek şekilde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunan tüzel kişiler için 31 bin 62 lira, gerçek kişiler ise 775 lira para cezası ödeyecek. Bunun dışında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kendi mevzuatları çerçevesinde cezai uygulamalar yapılacak. -KURBANLIK HAYVAN GİRİŞ NOKTALARI- İstanbul'da kurbanlık hayvan girişi, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; Beykoz, Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir ve Kartal ilçe tarım müdürlüklerince, İstanbul Anadolu yakasının giriş noktası olan Çamlıca turnikesi ve Kavacık hayvan sevk kontrol noktasında, Kartal İlçe Tarım Müdürlüğünce E-5 karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi kömür kontrol noktasında ve sorumluluk alanındaki ilçelerin giriş ve çıkışlarında, Eyüp İlçe Tarım Müdürlüğünce Mahmutbey turnikesi ve sorumluluk alanındaki ilçelerin giriş ve çıkışlarında, Esenyurt ve Beylikdüzü İlçe Tarım müdürlüklerince E-6 Avcılar çıkışında, Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğünce Çilingir girişi ve ilçe giriş ve çıkışında, Büyükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğünce Hadımköy turnikesi ve sorumluluk alanı içerisindeki ilçelerin giriş ve çıkışlarında, Silivri İlçe Tarım Müdürlüğünce Selimpaşa turnikesi ve sorumluluk alanı içerisindeki ilçe giriş ve çıkışlarında, Sarıyer İlçe Tarım Müdürlüğünce sorumluluk alanı içerisindeki ilçelerin giriş ve çıkışlarında, Şile İlçe Tarım Müdürlüğünce ilçe giriş ve çıkışlarında yapılacak. Bu noktalarda Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlükleri elemanlarınca denetim ve kontroller yapılacak. Özellikleri belgelerine uymayan sevkler ile raporsuz sevkler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak. Belirtilen bu noktalarda, denetim ve kontroller 20 Kasıma kadar devam edecek.