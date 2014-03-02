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İstanbul Kumkapı'da olaylı sabah: Banka atşe verildi

Fatih’te sabah saatlerinde yüzleri maskeli bir grup molotof kokteyli attıkları özel bir banka şubesinde yangın çıkardı

02 Mart 2014 14:14

İstanbul Fatih’te sabah saatlerinde yüzleri maskeli bir grup molotof kokteyli attıkları özel bir banka şubesinde yangın çıkardı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken polis de saldırganlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Ara sokaklarda polis ve göstericiler arasında yaşanan olaylardan çevredeki vatandaşlar da etkilendi.

Kumkapı’da Hayriye Tüccarı Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın Langa Laleli Şubesi’ne saat 05.30 sıralarında yüzleri maskeli bir grup tarafından molotofkokteyli attı. Elvan Ezber ve Hakan Kaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan jhaberşne göre, eylemciler daha sonra caddeyi kaldırım taşlarıyla kapattı. Bunun üzerine olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. TOMA da göstericilere tazyikli su sıktı. Ara sokaklara çekilen yüzleri maskeli göstericiler polise taşlarla karşılık verdi. Polis ile göstericiler arasında ara sokaklarda kısa süreli kolvalamaca yaşandı.

Çevik kuvvet polisi göstericileri olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra tedbir olarak yol kenarında önlem aldı. Saat 07.30’da dağılan göstericiler ellerinde terör örgütüne ait bayrakla geri döndü. Saldırganlar, daha önce molotof attıkları camı ve kapısı kırık banka şubesini tekrar ateşe verdi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. İkinci kez harekete geçen polis, biber gazı, tazyikli suyun yanında plastik mermilerle müdahale de bulundu. Göstericilerin saklandığı bazı yerlerde arama yapan polis, içerisinde kimyasal madde ve akaryakıt bulunan bidonlar ele geçirildi. El konulan bidonların içinideki maddenin molotof yapımında kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Polisin çevrede güvenlik önlemi devam ediyor.

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