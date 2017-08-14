Dünyanın en renkli ve başarılı kukla oyunlarını her yıl İstanbul’da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kukla Festivali için geri sayım başladı.

İstanbul Karagöz Kukla Vakfı tarafından organize edilen festival, UNESCO kültür mirası taşıyıcısı uluslararası Karagöz sanatçısı Cengiz Özek Sanat Yönetmenliğinde 13-29 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.

15 ülkeden dünyaca ünlü 20 grup katılacak

Bu sene programda üç yerli oyun, 15 ülkeden 18 yabancı topluluk yer alıyor. Yerli gruplar, Cengiz Özek, Tiyatro Gülgeç, Açıkgöz Kukla’dan oluşuyor. Yabancılar ise; Avusturya’dan Thomas Eddl, Fransa’dan Ruşen Yıldız, İspanya’dan Toni Zafra, Ytuquepintas ve El Gecko con Botas, İtalya’dan Paolo Papparotti, Macaristan’dan Mikropodium, Çin’den Mao Mao, Tayvan’dan Kaohsiung Gölge Tiyatrosu, Kamboçya’dan Sovannaphum, Rusya’dan Meta Zero, Arjantin’den La Gorda Azul, Çek Cumhuriyeti’nden Karromato, İsrail’den Ornan Braier ve Hindistan’dan Krishnan Kutty Pulavar Memorial Tholpavakoothu Puppet Centre.

Bu yıl 20. kez gerçekleştirilecek festivalde; 2017 yılının Türk Gölge Tiyatrosu'nun 500. yılı olması sebebiyle gölge tiyatrosuna da özel bir yer verildi. Gölge Tiyatrosu’nun doğduğu yer olarak düşünülen Asya'dan birçok gölge kukla grubu festivale davet edildi.



Türk Gölge Tiyatrosu'nun 500. yılı nedeniyle Topkapı Sarayı Müzesi Karagöz Koleksiyonu da yıllar sonra yeniden sergilenecek.

Kukla müzesi

20 yılda 300'den fazla kukla grubuna ev sahipliği yapan, 2500'den fazla kuklacıyı Istanbul'da ağırlayan İstanbul Uluslararası Kukla Festivali, kukla sevgisini Kukla Müzesi oluşturma üzerine yönlendirecek.



İstanbul Kukla Festivali, İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Cervantes Kültür Merkezi, İsrail Başkonsolosluğu, Avusturya Kültür Ofisi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleşiyor.



Festivalde yer alan dünyaca ünlü gruplar; Akbank Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Sahne Pulcherie, Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Terakki ve Işık Okulları salonları, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Kültür Merkezi, sahnelerinde seyirciyle buluşacak.