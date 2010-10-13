İstanbul Kitap Fuarı'na geri sayım başladı

T24- Bu sene 29. kez düzenlenecek TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı yine birbirinden önemli etkinliklere ve konuklara ev sahipliği yapacak. Fuar, 30 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece’de gerçekleşecek.





Yüzlerce yayınevinin ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı, imza günlerinin düzenleneceği etkinlikte bu sene bir de yenilik var: Fuara ilk kez bir ülke konuk olacak ve o ülkenin edebiyat eserleri katılımcılar ile buluşacak. Fuarın ilk onur konuğu İspanya. İspanya etkinlikleri 30 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında.



Fuarın yurtdışından gelecek katılımcıları arasında Yolanda Cataño (Galiçya), Amaia Gabantxo (Bask Ülkesi), Ned Thomas (Galler) ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çevirmenleri Hanneke Van der Heijden, Abdulkadir Abdelli ve Ingrid Iren de bulunuyor.







İtalyan Efsanevi Çizerler Kitap Fuarı’nda







Zagor’un yaratıcısı, efsanevi çizer Gallieno Ferri ilk kez Türkiye’den okurlarıyla İstanbul Kitap Fuarı’nda bir araya gelecek. İtalya’dan çok sayıda çizerin konuk olacağı etkinlik 6 Kasım günü gerçekleşecek.



Fransa’da yayınlanışın ardından Türkçe’ye de çevrilen çok satan kitapların yazarı Jean Christophe Grangé İstanbul Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Birkaç sene önce aynı isimle Türkçe’ye çevrilen ve filmi çekilen Limon Ağacı kitabının yazarı Sandy Tolan da kitap fuarın önemli isimleri arasında.



Ana teması "İstanbul’u Yazmak" olan kitap fuarı İstanbul’u yazan yazarları fuara davet ediyor. Bu kapsamda baba-kızın birlikte katılacağı söyleşiyle John Freely ve Maureen Freely ilk kez bir söyleşide bir araya gelmiş olacak. Fuarda, Catherine Pinguet ve Petros Markaris ile eski İstanbul ve polisiyeler konuşulacak.



İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen Word Express "Balkanlar’dan İstanbul’a Edebi Bir Yolculuk" projesi kapsamında genç şairler İstanbul’da buluşacak. Projenin bir ayağı olan "Şiir Otobüs"ü ile fuar ziyaretçileri TÜYAP’a şairlerle birlikte ulaşmış olacaklar. Proje kapsamında TÜYAP’ta Katerina Iliopoulou (Yunanistan), Sian Melangell Daffyd (Galler), Radu Vancu (Romanya), Milan Dobricic(Sırbistan) ve Yannis Isidorou (Yunanistan) katılımıyla okuma düzenlenecek.







IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) Yayınlama Özgürlüğü Ödül Töreni







İstanbul Kitap Fuarı bu sene önemli bir etkinliğe-Uluslararası Yayıncılar Birliği/Yayınlama Özgürlüğü Ödül Töreni’ne ev sahipliği yapacak. 2005 yılından itibaren dünyanın herhangi bir yerinde yayınlama özgürlüğünün savunulması ve teşvik edilmesi bağlamında önemli katkılarda bulunmuş bir kişi ya da kurumu onurlandırmak üzere verilen “Yayınlama Özgürlüğü Ödülü” bu sene 2 Kasım Salı 2010 tarihinde Uluslararası Salon’da düzenlenecek bir törenle sahibini bulacak.







Fuarın etkinlik programı ve katılımcı listesi için detaylı bilgiyi www.istanbulkitapfuari.com adresinden bulabilrsiniz.





