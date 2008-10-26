İstanbul Kitap Fuarı'na '68' damgası

İstanbul Kitap Fuarı bu sene 27. kez yurtdışından önemli konuklarla kapılarını kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.



TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi- Beylikdüzü'nde, 1-9 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. İstanbul Kitap Fuarı bu sene de önemli isimleri konuk ediyor. Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı'nda panel, söyleşi, şiir-dinletileri ve çocuk etkinlikleri gibi 250 kültür etkinliğinin yanı sıra 27. İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Füruzan'ın yaşamı ve çalışmalarından kesitlerden oluşan bir fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek.



68 Hareketinin Önemli İsimlerinden Tarıq Ali İstanbul Kitap Fuarı'nda



Teması "1968-40 Yıl Önce, 40 Yıl Sonra" olan fuara 68 hareketinin önemli aktivistlerinden yazar Tarıq Ali konuk olarak geliyor. 2 Kasım 2008 Pazar günü "Avrupa'da 68 Hareketi" konulu panele konuşmacı olarak katılacak olan yazar fuarda okurlarıyla da bir araya gelecek. Londra'da yaşayan Tarıq Ali tarihçi kimliğinin yanı sıra New Left Review dergisinin editörlüğünü de yürütüyor.



Tema çerçevesinde gelecek bir diğer konuk ise Mark Kurlansky. Amerikalı gazeteci-yazar Kurlansky ilk kez İstanbul Kitap Fuarı'nın konuğu olarak geliyor. 68'in 40. yılı nedeniyle fuarın konuğu olan Mark Kurlansky, 1 Kasım 2008 Cumartesi günü "1968: 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra" panelinde okurlarıyla buluşacak.



Tema kapsamında fuarın diğer önemli ismi ise Che Guevara üzerine yazdığı kitaplarla ve çektiği filmlerle tanınan Küba'lı yazar Frolian Gonzales'tir. Gonzales'in Che üzerine 10'dan fazla kitabı bulunuyor.



Latin Amerika'dan fuara gelecek bir diğer önemli isim ise bu sene ilk kez fuara katılan Bolivar Cumhuriyeti'nden yazar Luis Britto Garcia'dır. Garcia, Venezüella edebiyatı üzerine çalışmalarda bulunuyor ve fuarda bu konuda bir panele konuşmacı olarak katılacak.



Dokuz gün süresince 68 hareketinin ruhu ve bugüne yansımaları üzerine etkinlikler düzenlenecek; dönemin edebiyat, sinema, sanat ve kültür hayatına olan katkıları ele alınıyor.



Fuarın diğer konukları Dürzi kökenli, Arapça yazan ve Filistin-İsrail barışında çok etkin bir rol oynayan Filistinli şairler Moaen Shalabia, Naim Aradiy, Agi Mishol, Hava Pimhas Cohen, Mageed Asakly; S. Fischer Vakfı'nın konuğu olarak Almanya'dan Thomas Brüssig, Thomas Glavinic ve Avusturya'dan Dimitre Dinev; Romanya'dan Nicolae Breban, Aura Christi ve İngiltere'den çocuk kitabı yazarı Ian Beck fuarın bu seneki konukları arasında.

İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2008 18. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşiyor.