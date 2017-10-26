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İstanbul, Kırklareli ve Edirne'ne narkotik operasyonu (1)

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul, Edirne ve Kırklareli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

26 Ekim 2017 14:09

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul, Edirne ve Kırklareli\'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar\'da; Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne\'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 
Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve koliler dolusu uyuşturucu hap ele geçirdi.

(FOTOĞRAF)
 
 

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