İstanbul Kent Savunması: Salgın sürecinde kiralar ve faturalar askıya alınmalı

İstanbul Kent Savunması (İKS), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede kiracı hakları için ekonomik adalet çağrısı yaparak salgın süresince kiralar ve faturaların askıya alınması için bir kampanya başlattı.

İKS, 'evde kal' çağrılarına uyan ve evde kalamayan tüm yurttaşlar için konut kiraları, elektrik, doğalgaz, su faturalarının ödenmemesi talebiyle “Küresel Salgın ile Mücadelede Kiracı Hakları İçin Ekonomik Adalet Çağrısı” adlı bir kampanya yayımladı. Kampanyada hem hükûmet yönelik öneriler içeriyor, hem de yurttaşların sahip olduğu haklar hatırlatılıyor.

Salgın mücbir sebep sayılmalı

Kampanyada Koronavirüs salgının mücbir sebep (deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi doğal afetler) sayılması gerektiğinin belirten İKS, Türk Borçlar Kanunu’nun 136'ıncı ve 138'inci maddelerine değindi. Salgının ödeme imkansızlığı yarattığına dikkat çeken İKS, kiracı lehine uygulanabilecek hükümlere atıf yaptı.

Faturaları devlet karşılamalı

Kampanyada, ekonomik adalet için talepler de sıralandı. Kampanyada, abonmanlık faturalarının devlet tarafından karşılanması, ekonomik desteğin sağlanması, barınma ve konut hakkına sahip çıkılması, devletin kiracı ve mülk sahibi arasında uzlaştırıcı ve sorumluluk alan taraf olması, tahliye davalarının yürütmesinin belli bir süreyle durdurulması talep ediliyor.

“Koronada Ne Olacak Kira?”

İKS’nin çağrısına ayrıca change.org üzerinden açılan “Salgın Sürecinde Kiralar ve Faturalar Askıya Alınsın” imza kampanyası ve sosyal medya üzerinden başlatılan #KoronadaNeOlacakKira kampanyası eşlik ediyor.

İKS, #KoronadaNeOlacakKira kampanyası kapsamında kiracıların salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları paylaşmaları istedi.

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