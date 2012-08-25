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İstanbul Kartal'da Alevilerin yaşadığı 14 eve mavi işaret!

İşaret konan evlerde inceleme yapan Emniyet yetkilileri ilginç detaylara ulaştı

25 Ağustos 2012 11:13

İstanbul Kartal’daki Hürriyet Mahallesi’nde 14 Alevi vatandaşa ait evlerin duvarına mavi boyayla çarpı işareti konmasının ardından dün sabaha karşı aynı mahallede bulunan Pir Sultan Abdal Cemevi’ne de kundaklama girişiminde bulunuldu.

Kartal polisi, olayların yaşandığı Hürriyet Mahallesi’ni mercek altına aldı. Emniyet yetkilileri, zanlıların aynı mahallede yaşadığı üzerinde dururken, olayın provokasyon amaçlı yapıldığına dikkat çekti. İşaret konan evlerde inceleme yapan Emniyet yetkilileri ilginç detaylara ulaştı. Evlerine işaret konan 14 Alevi ailenin tamamı Sivaslı. Bunlar içerisinde 12 aile ise aynı köyden. Evlerine işaret konan kişiler arasındaki bu benzerlikleri araştıran polis, saldırının mahalleyi iyi bilen kişi veya kişiler tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

 

Provokasyon amaçlı

 

Taraf'ta Serkan Ayazoğlu ve Fırat Alkaç imzasıyla yayımlanan habere göre, cemevinin önündeki kullanılmayan ızgara üzerinde bulunan karton parçaları ve halılar sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tutuşturuldu. Daha sonra yangının büyümesiyle cemevinin pencereleri alev aldı. Çevredeki apartmanlardan yangını gören bazı mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi üzerine, yangın büyümeden söndürüldü.

 

'Komşularla sıkıntımız yok'

 

Kundaklanmak istenen Kartal Pir Sultan Abdal Cemevi Şube Başkanı Ali Ayık, yaşananları şöyle anlattı:

“Polise gittik. Bize ellerinde hiçbir kanıt olmadığını söylediler. Bölgedeki kameraları inceliyorlar. Bizim burada Sünni komşularımızla hiçbir sorunumuz yok. Bu olayların sorumlusu Başbakan’ın söylemleridir. Her gittiği yerde Alevilere hakaret etmesi bazı yurttaşlara bu olayı yapacak cesareti veriyor.” Hacı Bektaş Veli Derneği Genel Başkanı Ercan Geçmez, Alevilerin çok tedirgin olduklarını belirterek, “Türkiye’nin her yeri kameralarla izlenirken, cemevini kundaklayanlar, evlerimizi işaretleyenler bir türlü ortaya çıkarılmıyor” dedi.

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