İstanbul Kağıthane'de silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, otomobilinin direksiyonu başında, kafasından vurulmuş olarak ölü bulundu. Görgü tanıkları, tek el silah sesinin ardından arabadan birinin inerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

DHA'nın haberine göre olay, Hamidiye Mahallesi, Arıcılar mevkii, Selçuklu Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, otomobilin sürücüsü ile arkasında duran ve plakası öğrenilemeyen beyaz otomobil park halindeyken, öndeki otomobilin içinden tek el silah sesi duyuldu.

Otomobilin sürücüsü başından vurulup direksiyona yığılırken, yanındaki koltuktan inen bir kişi, arkadaki beyaz otomobile binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.