İstanbul Kadın Meclisi'nden, Leyla ve Eylül için eylem çağrısı

İstanbul Kadın Meclisi, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan minik Leyla ve Eylül için eylem çağrısı yaptı.

Yarın saat 19.00'da Beşiktaş Meydanı'nda (Hakan Pastanesi yanı) bir araya gelecek olan İstanbul Kadın Meclisi, çocuklara karşı yapılan istismara karşı tepkisini gösterecek.

"Leyla ve Eylül son olsun Çocuklar Yaşasın, Gülsün" başlığıyla bir duyuru yayımlayan İstanbul Kadın Meclisi duyuru metninde şu ifadeleri paylaştı:

Leyla ve Eylül son olsun Çocuklar Yaşasın, Gülsün!

Artan çocuk istismarına ve çocukları korumayanlara karşı sessiz kalmıyoruz!

İstanbul Kadın Meclisi olarak *4 Temmuz Çarşamba (YARIN) saat 19.00'da Beşiktaş Meydanı'nda (Hakan Pastanesi yanı) buluşuyoruz.

Bizler çocuklara karşı saldırılara ve çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz

Sizleri de sesimizi duyurmaya çağırıyoruz

İRT: 0542 720 44 82