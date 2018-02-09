İstanbul, İzmir ve Ankara'da HDK'ya operasyon

İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu sabah Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) üye ve yöneticilerinin kaldığı çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Aralarında HDK Eşsözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 11 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilecek 3. Büyük Olağan Kongresi öncesi gözaltılar bugün de sürdü. HDP'nin bileşeni olan birçok siyasi parti ve kurum temsilcisi, bu sabah evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre şu ana kadar, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Eşsözcüsü Kezban Konukçu, Sol Yeşil Parti Eş Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli ile ESP Genel Başkan Vekili ve Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Sözcüsü Fadime Çelebi, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve HDP PM üyesi Orhan Çelebi'nin İstanbul’daki adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.

Koçyiğit hakkında da gözaltı kararı

Yine HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in de, İzmir Menemen'deki evine polis baskını yapıldığı öğrenildi.

Koçyiğit'in olmadığı evde, polisler tarafından eşine yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Koçyiğit’in de aralarında olduğu 12 isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi. Ardından yapılan arama, evdeki bilgisayar ve telefon gibi teknik cihazlara el konuldu.

Piroğlu serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu serbest bırakıldı. Sabah İstanbul Kadıköy'deki evinden gözaltına alınan Piroğlu, Hasanpaşa Karakolu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.