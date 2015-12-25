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Ekonomi

İstanbul-İzmir otoyolunun gişeleri tamamlandı

433 kilometre uzunluğundaki otoyolun yapım süreci 7 yıl olarak belirlendi

25 Aralık 2015 13:46

İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek Gebze-İzmir otoyolunun gişeleri tamamlandı. Gişelerde OGS, HGS, kredi kartı ve nakit ödemeler kabul edilecek.

DHA’nın haberine göre; Projenin ilk etapta trafiğe açılması beklenen Gebze – Orhangazi kesiminde sistemin Ana Kontrol Merkezi, Bölge Kontrol Merkezi ve Altınova Kavşağı Gişe Alanında kurulu ücret toplama gişeleri teslim edildi. Teslim edilen sistemlerin kullanıcı eğitimlerine de başlandı. Orhangazi, Kılıç ve Gemlik Kavşağı gişelerinin teslimatı da yakın dönemde gerçekleşecek.

Sistemde OGS, HGS, kredi kartı ve nakit ödemelerinin tamamını kabul eden gişeler kullanılıyor. Ayrıca, OGS ve HGS gibi elektronik ödemelerde anında bakiye sorgulaması yapılarak kullanıcıların bakiyelerinin geçiş ödemesi için yeterli olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

Giriş ve çıkışların tamamında araçların ön ve arka plakaları için otomatik plaka tanıma teknolojisi kullanıldı. Sistemde, denetimler için bağımsız araç sayma ve sınıflandırma özellikleri de bulunuyor.

 

Rakamlarla projenin büyüklüğü

 

*Proje 433 kilometre uzunluğunda

*Projenin büyüklüğü 10 milyar dolar

*Yapım süreci 7 yıl olarak belirlendi

*1 milyar 350 milyar dolarlık finansman 8 Türk bankasından sağlandı.

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