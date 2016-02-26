“İstanbul-İzmir otoyolu için 700 bin ağaç kesildi!”

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yapımı devam eden İstanbul- İzmir otoyolu için 700 bin zeytin ağacının kesildiğini öne sürerek, "En azından anıt değeri taşıyan zeytin ağaçlarının yaşına saygı gösterilmeli. Bu ağaçlar tekniğine uygun köklenerek, alternatif alanlara ibretlik olarak dikilmelidir" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmed Hakkı Özbayır’ın haberine göre, Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, İzmir- İstanbul Otoyolu için Manisa'da yaklaşık 105 kilometre boyunca binlerce zeytin ağacının kesildiğini, bağların bozulduğunu iddia etti. İbrahim Demran, ağaçların alternatif bir alana nakledilebileceğini de belirtti.

Manisa'daki tarım alanlarının bir taraftan sanayi, konut ve yolların diğer taraftan jeotermal, termik santral ve nikel madenlerinin tehditi altında olduğunu söyleyen Demran, şöyle dedi:

"Otoyol için yıllardır yaptığımız itirazlar maalesef etkili olamadı. Başta Bursa, Balıkesir, Kocaeli olmak üzere Manisa ve İzmir'in kalbini delerek geçen otoyol için yaptığımız mücadele sonuç bulamadı. Otoyolun tarım alanlarına en az zarar vermesi için dağlardan alternatif güzergah önerilerimiz dinlenmedi. Türkiye topraklarının tarıma en elverişli, zeytin gibi kutsal bir bitkinin ülkemizdeki en kaliteli yetiştiği bölge işgal altında. Zeytinyağı fiyatları 25 TL'lere çıkmışken, katledilen ağaç sayısı tahminimizce 700 bini bulmuştur. Bunlar arasında bin yaşındaki anıt zeytin ağaçları var. Bu aşamada başta devletten, Büyükşehir Belediyesi'nden ve milletvekillerinden beklentimiz; en azından anıt değeri taşıyan zeytin ağaçlarının yaşına saygı gösterilmeli ve imha edilmemelidir. Bu ağaçlar tekniğine uygun köklenerek, alternatif alanlara ibretlik olarak dikilmelidir. Ayrıca İzmir- Ankara otoyol güzergahı da yeniden gözden geçirilmeli ve tarım alanlarına zarar verilmemelidir."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan tarımsal koruma alanlarını ilan etmesini isteyen Başkan Demran, sözlerine şöyle devam etti: "Halkımız beslenme hakkının elinden alındığının farkına varmalıdır. Yıllar önce Manisamızda yaşayan Tarzan lakapllı Ahmet Bedevi'nin vatanında yeşile duyarlılık artık oluşmalıdır. Cerrattepe örneğine, Karadeniz'in yeşil yol projesine bir bakılmalıdır. Ülkemizin bir yanı yangın yeriyken, şehit haberleriyle, terör eylemleriyle her gün yüreğimiz yanıyorken, diğer yanında dedelerimizin kanlarıyla sulayarak bizlere bıraktığı ve çocuklarımızın emaneti topraklarımıza sahip çıkamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz."