İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indirecek köprünün temeli atıldı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün temeli, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atıldı. Erdoğan temel atma töreninde yaptığı konuşmada İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indirecek köprünün 2016 sonuna kadar bitirileceğini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyulu bünyesinde yapılan İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'nün temelini attı.

Temel atma töreninde konuşma yaptığı kürsüye, ihaleyi kazanan konsorsiyuma ortak 6 firmanın temsilcilerini davet eden Başbakan Erdoğan, bu firmaların ne kadar kısa sürede projeyi bitirirlerse o kadar zamanda para kazanacaklarını kaydetti.

Başbakan Erdoğan, ''İnşallah Bursa'ya kadar olan etabıyla İzmir'in yaklaşık 50 kilometrelik etabını 2015'in ilk yarısında bitirme sözünü kendilerinden aldım. Şimdi girişimcilerimiz olarak ve hep birlikte inşallah azimle, gayretle bu milletin evlatlarının neyi yapabileceklerini ortaya koymaları açısından çok önemli'' diye konuştu.

Konsorsiyumun ortaklarından İtalyan firması Astaldi'nin yetkilisinin bir Türk kızıyla evlenerek artık Türk olduğunu belirten Erdoğan, firmanın Bolu Tüneli'nin yapımı sürecinde de yer aldığını kaydetti. Erdoğan, ''Ama Bolu Tüneli'nde bizimle el ele verdiklerinde bunu başardılar, yoksa orası patates deposu olacaktı'' dedi.

Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''İnşallah 2015'in ilk 6 ayında Bursa'ya kadar olan kısmı ve İzmir tarafından da 50 kilometreyi halletmek suretiyle 2016 sonuna kadar da artık bu işin tamamını bitirmekte kararlıyız. Size de bu yakışır. Çünkü bu millet yapar, bunu ispat etmeniz lazım.

Geçmişteki malum o alışkanlıklar vardı. O alışkanlıkları artık ayaklarımızın altına alacağız. İşte görüyorsunuz bütün her taraf şantiye. Yol boyu ta Gemlik'e kadar uzanmış. Viyadüklerde, tünellerde çalışmalar devam ediyor. Böylece İnşallah Dilovası Hersek arasında da köprümüzü süratle bitireceğiz ve artık bu körfezden 1-1,5 saat yerine 6 dakikada Hersek Koyu'ndan Dilovası'na geçeceğiz.

Bütün bunlarla beraber bir sürecin içerisindeyiz. Bir taraftan boğazda 3. köprü başladı. Onun da kısa süre içerisinde resmen temellerini atıyoruz. İnşallah 29 Ekim'de Marmaray tüp geçidi raylı sisteminin açılışını yapıyoruz. Yine 2015'te biliyorsunuz orada bizim lastik sistem dediğimiz, otomobillerin geçeceği o denizin altından ikinci adımımızı atıyoruz. Bütün bunlarla biz 21. asrın 2023'e kadar olan çılgın projelerini hayata geçiriyoruz.''