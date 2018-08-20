"İstanbul itfaiyesinde kadroya alınan 500 kişiden 100'ü torpilli" iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İtfaiyesi “500 itfaiye eri” için açılan sınavın sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İBB’nin 500 itfaiye kadrosu için alınan kişilerden yaklaşık 100'ünün torpilli olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre sınavın birincisi Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın oğlu oldu. İstanbul İtfaiyesi Maltepe Grup Amiri Uğur Varol’un oğlu ile Kocasinan İtfaiyesi Ekip Amir Yardımcısı Murat Uluocak’ın iki kardeşi de sınavı kazanan isimler arasında yer aldı.

Varol ile Uluocak aynı zamanda AKP’ye yakınlığıyla bilinen Bem-Bir-Sen’de (Belediye ve Özel Çalışanları Birliği Sendikası) üst düzey yönetici. İtfaiye eri olarak sınavı kazanan İbrahim Ethem Uluocak AKP Zeytinburnu Gençlik Kolları’nın yönetiminde yer alan isimlerden birisi.

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Konuyu biz de araştırıyoruz. Bizim elimizdeki bilgilere göre mülakat sonucu işe kabul edilen 500 kişinin yaklaşık 100 kişisini torpilliler oluşturuyor. Olayın başka bir çarpıcı yanı da işe alınan 500 kişinin sadece 75 tanesinin itfaiye ve sivil savunma eğitimi veren lise-üniversitelerden mezun olması. Önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan tüm olumsuzluklardan bu sınavları yapanlar ve torpilleri kullanarak yakınlarını işe alan amirler ve sendikacılar sorum olacaktır” diye konuştu.

Listeye giren isimlerle ilgili söz konusu haberde yer alan bilgiler aynen şöyle:

-İBB’nin 500 itfaiye kadrosu için açtığı sınavın birincisi İBB İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü Mehmet Emin Koçan’ın oğlu oldu.

-İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Maltepe Grup Amiri Uğur Varol’un oğlu da sınavı kazanan isimler arasında yer aldı. Varol aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen’de İtfaiye Şube Başkan Yardımcısı.

-Kocasinan İtfaiyesi Ekip Amir Yardımcısı Murat Uluocak’ın iki kardeşi birden sınavı kazandı. Uluocak da aynı zamanda Bem-Bir-Sen’de İtfaiye Şubesi Teşkilatlanma Başkanı. Uluocak kardeşlerin ortak bir yönü de Zeytinburnu İHH Temsilciliği’nde yönetici olmaları.

Sınavla ilgili soru işaretleri

Sınav sonuçlarıyla birlikte İstanbul İtfaiyesi koridorlarında sınavla ilgili de sert eleştiriler yapılıyor. Bu durum soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Eleştiriler, “sınavesnasında adayların parkuru ne kadar sürede tamamladıklarına dair bir ekran olmaması, sınav yetkililerinin ellerinde kronometre ile adayların parkuru ne kadar sürede tamamladıklarını belirlediklerini ancak sonucun adaylara açıklanmaması, sınavı kazanan adaylar listesinde kazanan adayların KPSS sonuçlarının yer almaması” olarak sıralanıyor.

"Torpilli sayısı 100’ü bulabilir"

İBB CHP Grup Sözcüsü, Meclis Üyesi Tarık Balyalı konuyu CHP’nin de araştırdığını belirterek yaşanan tabloyu şöyle değerlendirdi:

“Konuyu biz de araştırıyoruz. Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan alan 900 aday İstanbul İtfaiyesi tarafından hem spor sınavına hem de mülakata alındı. Çıkan sonuçlar oldukça tartışmalı gözüküyor. Yazılı sınavdan 60 ya da 65 puan alanlar mülakat sonucunda işe kabul edilirken 70 puanın üzerinde alan ve spor sınavını da başarıyla geçen çok sayıda itfaiyeci adayı ne yazık ki yedek listelerde yer almış. Bizim elimizdeki bilgilere göre mülakat sonucu işe kabul edilen 500 kişinin yaklaşık 100 kişisini torpilliler oluşturuyor. Olayın başka bir çarpıcı yanı da işe alınan 500 kişinin sadece 75 tanesinin itfaiye ve sivil savunma eğitimi veren lise-üniversitelerden mezun olması. 500 kişinin 385 kişisi ortaokul ya da lise mezunu.

Eğitim ve liyakat işte burada devreye giriyor. İstanbul İtfaiyesi’nin işe alımında bu konunun eğitimini almış insanlar değil onların yerine birilerinin yakınları torpille İstanbul İtfaiyesi’ne kabul ediliyor. Bu okul mezunu çocuklar yılın 6 ayı staj yapıyorlar. Üniversite mezunları ise 1 yıl itfaiyede staj görüyorlar. Yıllardır alım bekleyen bu çocukların yerine başkalarının alınması da oldukça trajik bir tablo. İtfaiyecilik gerçekten çok kutsal ve çok zor bir görev. İtfaiyeciler müdahale ettikleri yangınlarda önce arkadaşlarının ve kendilerinin sonrada yardıma koştukları vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyorlar.

Buralarda gerçekten iyi eğitimli ve liyakat sahibi itfaiyeciler görevlendirilmezse önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olan tüm olumsuzluklardan bu sınavları yapanlar ve torpilleri kullanarak yakınlarını işe alan amirler ve sendikacılar sorun olacaktır. İstanbul İtfaiyesi’ndeki ve bağlı olduğu sendikadaki ikinci bir sorun da İHH adındaki kuruluşun burada örgütlülüğüdür. İstanbul itfaiyesi hepimizin canını emanet ettiği çok önemli ve tarihi bir kuruluştur. İstanbul itfaiyesi hepimizindir ve herhangi bir tarikatın, cemiyetin ya da cemaatin değildir. İstanbul İtfaiyesi’nin böyle siyasi ve ideolojik yaklaşımlarla, tarikat ve cemaat ilişkileri ve torpille yönetilen bir kurum olması kabul edilemez...”

Sözlü ve uygulamalı elemeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin sınav hükümlerine göre 500 Adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı duyurusu yaptı.

11-25 Haziran 2018 tarihleri arasında başvurular alındı. İstanbul İtfaiyesi’nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava, elektronik ortamda 11 bin 377 başvuru yapıldı. Ön başvurudan sonra evraklarını teslim eden, boy-kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından KPSS puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

İBB’nin boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2-26 Temmuz tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. Sınavlar sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapıldı.