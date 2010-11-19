-İSTANBUL İLK VOLEYBOL SALONUNA KAVUŞTU İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - İstanbul'da yapımı tamamlanan TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nun açılışını Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Dünya 6. olan ''Filenin Sultanları'' ile birlikte yaptı. Salonun açılış töreninde konuşan Bakan Özak, Kurban Bayramı'nın son gününde güzel bir tesisin açılışını yaptıklarını belirterek, ''Kurban Bayramınızı kutluyorum. Voleybolda dünya 6'ncısı olarak bize bir bayram daha yaşatan kızlarımızı da tebrik ediyorum. Böylesine güzel bir tesise kavuşuyoruz, bu da bizim için güzel bir bayram'' dedi. Bakan Özak, hükümet olarak ulaşımda, sağlıkta, eğitimde çok hızlı hareket ettiklerini, aynı kaliteyi sporda da yakalayacaklarını, diğer sporlarda olduğu gibi kayakta ve yüzmede de Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getireceklerini anlattı. İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olduğunu vurgulayan Faruk Nafiz Özak, şöyle konuştu: ''Burada voleybol salonu açıyoruz. Bugün Türkiye'nin her tarafı tesislerde donatılıyorsa bu spor bilincinin geliştiğini gösteriyor. Hem eğitim, hem spor diyoruz. Eğitimli çocuklarımız daha iyi spor yapabilir. Mutlaka lisanslı sporcu sayımızı artırmamız lazım. 16 milyon ilköğretim öğrencimizin spor yapması lazım. Milletimizin paralarını iyi kullandık. Gerek hükümetimiz, gerek federasyonumuz sizin vergilerinizle gelen paralarla böylesini güzel bir tesis meydana getirdi. Voleybolda Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasını diliyorum.'' Törende konuşmaların ardından 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 6. olan (A) Milli Bayan Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti tek tek adları okunarak sahaya davet edildi. El ele tutuşarak sahaya çıkan ''Filenin Sultanları'' salondakileri selamlarken, büyük alkış aldılar. Bakan Özak, teknik heyet ve oyunculara plaket verdi. Açılışta daha sonra, Şaman Dans Tiyatrosu gösterisinin ardından, eski ünlü bayan voleybolcular gösteri maçı yaptı. Yeniden inşa edilen salon, 6 Mart 2010 tarihinde temeli atıldıktan 8 ay 13 gün sonra bugün hizmete girdi. Tesis, tüm ölçüleriyle uluslararası standartlarda, 7 bin seyirci kapasiteli voleybol salonu, kondisyon salonu, 183 yataklı voleybol oteli ve federasyon idari bina ve ofisleriyle hizmet verecek.