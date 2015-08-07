İstanbul ile Johannesburg kardeş şehir oluyor

Türkiye'nin Pretoria Büyükelçisi Kaan Esener ile Johannesburg Belediye Başkanı Parks Tau'nun Johannesburg'daki görüşmesinde, iki kentin "kardeş şehir" olması yolunda ilk adımlar atıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre görüşmede, her iki şehir adına olumlu adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığı belirtildi.



Büyükelçi Esener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki şehir arasındaki benzerliklere dikkati çekerek, görüşmenin "kardeş şehir" programı çerçevesinde yapılabilecekleri kapsadığını vurguladı.



İki ülke arasında gerek ticari, gerekse kültürel ve insani ilişkileri geliştirecek anlaşmanın sağlanması için süreci başlattıklarını da ifade eden Esener, bu ortaklığın simetrik olmadığını belirterek, "Kardeş şehir birliğinin her iki tarafa da katkılar sunacağına inanıyorum. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var" diye konuştu.



Belediye Başkanı Tau ise çok verimli bir görüşme yaptıklarını dile getirerek, "İki şehir arasında nelerin yapılabileceği görüşüldü, hatta şehirlerin ötesinde ülkeler ve halklar arasında ekonomik ve insani ilişkilerin inşa edilmesi için çalışmalar yapacağız" dedi.



Kardeş şehir anlaşmasının her iki şehre de katkı sunacağını ve bu kardeşliğin aynı zamanda kurumlar arasında diyalog sağlamayı da hedeflediğini söyleyen Tau, "Şehir kardeşliğini, iş dünyasından eğitime kadar farklı platformlarda karşılıklı yatırım olanaklarının sağlandığı ortak bir paylaşım olarak öngörüyoruz" görüşünü dile getirdi.



Görüşmenin ardından Kaan Esener ve Parks Tau, birbirlerine hadiye takdim ettiler.



Protokolün imzalanması halinde İstanbul'un Sahraaltı Afrika'daki ilk "kardeş şehri" Johannesburg olacak.