15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda arama yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kompleksine geldi.

Polislerin, gözaltında bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın makamında ve bazı birimlerde arama yaptıkları öğrenildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan binbaşı ve daha üst rütbeli subayların, güvenlik amacıyla İstanbul dışındaki bazı illerde gözaltında tutuldukları bildirildi.