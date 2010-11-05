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Politika

İSTANBUL İL GENEL MECLİSİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2010 13:29

-İSTANBUL İL GENEL MECLİSİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI  İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İstanbul İl Genel Meclisi CHP Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetime destek açıklaması yaptı.  İstanbul İl Genel Meclisi CHP Grubu adına Grup Başkan Vekili Orhan Örkmez imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hukuki nedenlerin bir gereği olarak partinin yeni bir yapılanma zorunda kaldığı ifade edildi. ''Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, halkımızın tek umudu olan CHP, yeni yapılanmanın beraberinde getirdiği geçici zorluklardan, birlik ve beraberliğini koruyarak ve daha da pekiştirerek, kısa sürede çıkmıştır'' denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''CHP, örgütleri, Sayın Genel Başkanı ve yeni yöneticilerine olan güvenini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Halkımızın oylarıyla seçilmiş olan İl Genel Meclisi Grubumuzun 116 üyesi, bu basın bildirisini kaleme almıştır.  Örgütümüz ve halkımızın güveni ile burada bulunan biz CHP İl Genel Meclisi üyeleri, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni yönetimi var gücümüzle sonuna kadar destekliyoruz.  Partimize bugüne kadar değerli hizmetler vermiş olan tüm yöneticilerimizin de birlik ve beraberliğimizin korunarak CHP'nin iktidara taşınması için bundan sonra da üzerine düşeni yapacaklarına inanıyoruz. Yolun açık olsun Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolun açık olsun CHP.'' 

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