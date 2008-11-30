İstanbul iki ayda dört bin yatırımcı ağırladı

İstanbul’a gelen yabancı heyet sayısı patladı. Son iki ayda küresel kriz nedeniyle Türkiye’ye yatırımı düşünen 4 binin üzerinde yabancı işadamı İstanbul’a geldi.



Krizin yoğun olarak yaşanmaya başladığı ekim-kasım ayları, küresel finans merkezi olması hedeflenen İstanbul’da düzenlenen uluslararası toplantıların sayısı arttı. Ekim ayı sonunda düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu Avrupa ve Orta Asya Toplantısı’na katılan 500’ü aşkın katılımcı krizden doğan iş olanaklarını tartışırken, Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) tarafından Kasım ayı ortasında düzenlenen Orta ve Doğu Avrupa Dış Ticaret Köprüsü’de 360 Avrupalı işadamı yaklaşık bin Türk meslektaşıyla işbirliği için ikili görüşmeler yaptı. Active Academy’nin bu yıl İstanbul’da altıncısını düzenlediği Uluslararası Finans Zirvesi de tarihinin en yoğun katılımına sahne oldu.



Ekim ayında gerçekleşen bir diğer işbirliği platformu da Uluslararası İş Forumu (IBF) oldu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, 61 ülkeden 2 bin 200 uluslararası işadamı ve delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. İslam Konferansı Örgütü’ne bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi de (İSEDAK), Devlet Planlama Teşkilatı ev sahipliğinde ekim ayı içinde İstanbul`da toplandı. Kasım ayında ayrıca Türkiye Odalar Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Balkan Ekonomi Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve sonunda yayınlanan bildiride ise kriz için bölgesel çözüm yollarının aranması gerektiği vurgulandı. Uluslararası Altın Zirvesi de yine kalabalık bir katılıma sahne oldu. Kasım ayında ayrıca, Filistinli işadamları İstanbul’da görüşmeler yaptı.

