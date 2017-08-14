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Yaşam

İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul’a asıl yağışın Çarşamba ve Perşembe günü yağması bekleniyor

14 Ağustos 2017 14:29

Meteoroloji'den İstanbullulara bugün için yer yer sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'a asıl yağış ise çarşamba ve perşembe günleri düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azaldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağışın etkili olacak.

İstanbul’da bugün yer yer sağanak yağış beklenirken Salı günü parçalı bulutlu bir hava olacak.

İstanbul’a asıl yağışın ise Çarşamba ve Perşembe günü yağması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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