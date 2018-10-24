"İstanbul için varım" diyen Muharrem İnce açıkladı, neden ön seçim şartı koşuyor?

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan, seçim sonrası CHP'de olağanüstü kurultay toplanmasına öncülük eden eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ön seçim olma şartıyla adya olacağını söyledi. Parti geleneğini sandık kurma geleneğine çağıran ve "Sandık kurulursa örgüt, seçtiği aday için meydana iner" diyen İnce, "Ön seçim için sandık olmalı. Bu seçimin, hâkim gözetiminde olması da şart değil. İlçe başkanlıklarımıza sandık konabilir" diye konuştu.

CHP'li belediye şart

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yerel seçimde ittifak olmayacağına ilişkin açıklamaları CHP tarafından yakından izlendi. Yerel seçimde ittifak olmamasının özellikle büyük kentlerde CHP'li belediye başkanı çıkarma şansını artırdığı değerlendirildi.

Siyasi gelişmeleri yakından izleyen, ofisine gelen partililer ve ziyaretçilerle değerlendirmeler yapan Muharrem İnce, kendisine yöneltilen İstanbul Büyükşehir adayı olup olmayacağı sorusunu yanıtladı.

İnce, daha önce yaptığı açıklamada, “Ben belediye başkanı değil, cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Bunun için CHP'ye genel başkan olup partimizi cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlamak istiyorum” demişti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre İnce, siyasetteki son gelişmeleri ve hangi durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceğini şöyle açıkladı:

“Ön seçim için sandık kurulursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için varım. Sandık kurulmazsa kazanma şansımız düşer. Sandığın kurulması ise partimizi harekete geçirir. Yapılması gereken şu: CHP'nin İstanbul örgütünde 250 bin kayıtlı üyesi var. Üyelerimizi ayağa kaldırmalıyız.

Adayına sahip çıkar

Partimizin üyesi, ‘Benim adayım' diyecek ve ona sahip çıkacak, kazanması için çaba gösterecek. Bu yüzden ön seçim için sandık olmalı. Bu seçimin, hâkim gözetiminde olması da şart değil. İlçe başkanlıklarımıza sandık konabilir. Bütün üyeler oy kullanır. Bu durum, parti tabanını da ayağa kaldırır, hareketlenir. Ön seçim sonucu çıkacak adaya parti üyeleri sahip çıkar, ‘Benim adayım' der. Seçim döneminde onunla birlikte sahaya inerler. 250 bin üyeden en az 150 binin sahalarda olacağını tahmin ediyorum. Seçim kazanmanın da partililerin sahaya inmesinden geçtiğini biliyorum.

Geleneğimizde var

Ön seçim için sandık kurulması CHP'nin geleneğinde vardır. 1989 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı için Nurettin Sözen, CHP'nin tek adayı olmasına rağmen, ön seçim yapılmıştı. CHP, geleneklerine geri dönmeli. Ben adaylık için ön seçim sandığının kurulmasının taraftarıyım. Partili olarak yol gösteriyorum. Sorumluluk makamında olanlar, ön seçim sandığı konulmazsa ne oluru da düşünmeli.

AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakının olmayacağı kesinleşti gibi. Bunun CHP'ye getirisi-götürüsünü konuşmaya gerek yok. CHP, geleceğini stratejisini başka partilerin stratejilerine bağlamamalı, kendi stratejisini geliştirmeli.”

"Siysetin tartışma zemini sokaklardır"

Muharrem İnce siyasetten çekilmediğini söyledi. ‘Sokağa çıktığınızda siyaset devam ediyor' diyen İnce şu değerlendirmeyi yaptı:

“TBMM'de gensoru yok güven oylaması yok, bütçe yok, sözlü sorulara cevap yok. Bakanlar yok. Artık tartışma zemini meydanlar olmalı. Siyasetin tartışma zemini sokaklar, meydanlardır.”