-İstanbul için uyardı İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye'deki tüm belediyelerin imkanlarını, afet anında ortaya koyacakları refleksleri ve ekipmanın kayıt altına alacaklarını belirterek, ''Afet olan bölgeye hangi belediyeden ne tür ekipman ve aracın gideceğinin birliğin merkezinden sağlanmasını istiyoruz'' dedi. TBB'nin Ekim ayı Olağan Encümen Toplantısı, encümen üyeleri ve Kadir Topbaş'ın katılımıyla Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Van depreminde yaşananlar ve olası bir İstanbul depreminde yapılması gerekenler görüşüldü. Topbaş, burada yaptığı açıklamada, TBB'nin yeni bir çalışma alanı olarak afet konusunu belirlediğini belirterek, ''Özellikle yansıyan görüntülerin bir daha tekrar etmemesi adına, üyemiz olan belediyelerin bölgeye ekipman ve araç gereç göndermeleri, disipline tabii tutulması, lüzumsuz araçların değil, gerekli araçların gönderilmesi adına bir düzenleme yapmak istiyoruz. TBB'nin çatısı altında Genel Sekreter Yardımcılığı ölçeğinde Türkiye'deki tüm belediyelerimizin imkanlarını afet anında ortaya koyacakları refleksleri ve ekipmanın kayıtlarını alarak, afet olan bölgeye hangi belediyeden ne tür ekipman ve aracın gideceğinin birliğin merkezinden sağlanmasını istiyoruz'' diye konuştu. -İstanbul'daki durum- Van depreminin bir milat olduğunu kaydeden Topbaş, ''Biz hep beraber belediyeler olarak diyoruz ki, Van depremi bir milattır, bizim için bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra artık bu konuyu yakından takip edeceğimizi tüm belediye başkanlarımız tüm siyasi partilerimizin temsil edildiği Türkiye Belediyeler Birliği encümeni olarak, kararı verdiğimizi ifade ediyorum'' şeklinde konuştu. ''İstanbul'da meydana gelecek bir depremin tahribatı Türkiye'yi onlarca yıl öncesine götürebilir'' diyen Topbaş, bu bilinçle çalışmaları sürdürdüklerini, İstanbul Valiliği'nin belirlediği toplanma alanlarının yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının ne zaman başlayacağı sorusuna üzerine de Topbaş, şunları söyledi: ''Çadır kent alanlarıyla ilgili demagojik bir yaklaşım görmekteyim. Şehir Plancıları Odası çıksın ve İstanbul'da şu kadar çadır kente ihtiyaç var desinler. O zamanki yönetim alanları harita üzerinde belirlemiş. Bu alanların bir kısmı şahıs arazileridir. 19 milyon metrekare yeni aktif yeşil alan kazandırdık. Ulaşım sistemlerini de buna göre belirledik. Olası bir depremde çadır kurmak isteseniz, taşınabilir. İşi sulandırma anlamında görüyorum işin özü bu değil. Afet sonrası ile ilgili hazırlıklar yeterli ölçekte var. AKOM'un reflekslerini güçlendirme adına çeşitli afet bölgelerine gönderdik. İstanbul'un çadır kent problemi yok. Her şey hazır ve olası bir depremde günde 100 bin kişiye yemek çıkarabilecek güçteyiz. Fikirtepe'nin kentsel dönüşümünde iş uzadı. Bu meclisimizde kaynak oluşturacak mahallelerde ilçe belediyeleriyle imar artışları veriyoruz. İstanbul'daki insanların hayatı söz konusu ise imar artışı vatandaş için verdik. İstanbul'da olası bir depremin tahribatı 100 milyar dolar civarında deniliyor. 17 milyar dolar harcama yaparsanız riskin kalkacağı söyleniyor. Biraz yoğun geçecek evet, ama biz olaya insan odaklı bakıyoruz. Bu çalışmalarda hedefleri doğru koymak zorundayız.''