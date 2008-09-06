İstanbul için 'trafik vakti'

İstanbul'da, yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin okula başlayacağı bugün, trafikte ortaya çıkacak sorunları önlemek için Büyülşehir belediyesi bir dizi önlem aldı.



İşte önlemler...



Memurlar mesaiye saat 09.00’da başlayacak.



8, 9 ve 10 eylül günü iett, özel halk otobüsleri, vapurlar, deniz motorları ve metro sabah 06.00-10.00 saatleri ile öğleden sonra 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.



İETT, 800 ek otobüs seferi koyacak. İDO ise kış tarifesine geçerek ek seferler başlatacak



Öğrenci servisleri, okulların açıldığı ilk gün trafiğe boş çıkmamaları için bir hafta önceden öğrenci kayıtlarını bitirecek.



Servisler mutlaka öğrenciyi evinden alıp, evine bırakacak. Öğrencisiz kesinlikle servise çıkılmayacak.



Servisler okul çevresindeki ispark otoparklarına giriş ve çıkış saatlerinde 30 dakika ücretsiz park edebilecek.



Trafiği etkileyecek büyük inşaat çalışmaları tamamlanacak, metrobüs yol çalışması ise okullar açılmadan bitirilecek.



