İstanbul için sağanak yağmur uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Manisa, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç), Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 24

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve zamanla çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19.

