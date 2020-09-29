İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün öğlen saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alacak olan sağanak yağış gün boyunca etkili olacak. İstanbul da dahil olmak üzere yurdun kuzey batısını etkileyecek olan yağışlar, yarın Karadeniz Bölgesi'ne kayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Lodos etkili olacak

Marmara Bölgesi’nde bugün parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgârın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.