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Yaşam

İstanbul için sağanak alarmı!

İstanbul ve çevresinin öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısı yapıldı.

12 Mart 2009 02:00

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinin öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak cuma günü öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey doğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği belirtilirken hava sıcaklığının yağışla birlikte hissedilir derecede azalmasının beklendiği kaydedildi.

Bu gece de şiddetli sağanak yağışın oluşturabileceği sul, su baskını, taşkın gibi olaylara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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