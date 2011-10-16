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Spor

İstanbul için maraton günü

Kıtalararası Avrasya Maratonu bugün 33'üncü kez koşulacak. 100 binin üstünde katılım bekleniyor

16 Ekim 2011 03:00


T24-  Avrasya Maratonu, bu yıl 20 bini çipli yarışçılar olmak üzere 100 bin kişinin katılımıyla koşulacak. Yarış 42 kilometre 950 metresi maraton, 15 kilometresi yarış, 8 kilometre de halk koşusu ve yürüyüşü şeklinde koşulacak.



Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinden başlayacak maraton Sultanahmet'te son bulacak. 15 km'lik koşu ise Beşiktaş ve Unkapanı'nın ardından aynı yerde bitecek. 8 km'lik halk koşusu ise maraton startının 300 metre gerisinden başlayacak, Fındıklı'da son bulacak.


Tekerlekli sandalye yarışı startı saat 08.45'te, diğer çipli koşuların startı 09.00'da verilecek. Altunizade Köprüsü'nün 400 metre gerisinden başlayacak halk yürüyüşü ise 09.30'da başlayacak.


Bir hastane 30 ambulans


Yarışlar sırasında Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları saat 06.00'da trafiğe kapatılacak. Köprüde en çok 20-25 bin kişilik gruplar halinde geçişe izin verilecek. Her iki tarafta da deniz tarafındaki birer şerit koşuya kapatılarak yaya trafiği 4 şerit üzerinden yapılacak. Parkurda 30 ambulans, varış alanında çadır hastane olacak.


42 kilometreyi aşan Avrasya'da birincilere 50'şer, ikincilere 25'er, üçüncülere 15'er, dördüncülere 10'ar, beşincilere ise 8'er bin dolar ödül verilecek. Yarışı 2.03.59 ile 2.09.00 arasında koşan erkek ve 2.15.25 ile 2.20.00 arasında koşan kadın atletler ayrıca 150 bin ile 5 bin dolar arasında "zaman bonusu" ödülü kazanacak. Türk atletlerden sıralamada birincilere 20'şer bin, ikincilere 10'ar bin, üçüncülere 5'er bin dolar para ödülü dağıtılacak. Genel klasmanda ilk üçe giren Türk atlet, genel klasmandaki ödülünün iki katını alacak.


Fener taraftarı mesaj verecek


Şike iddialarıyla sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçeli taraftarlar bugün de Avrasya Maratonu'nda boy gösterecek. Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kongre üyesi Osman Atakan Tekin'in teklifiyle gündeme gelen öneri, sarılacivertlilerde büyük heyecan yaratmıştı. Taraftar sitelerinde "Tepkimizi, coşkumuzu, sevincimizi, hüznümüzü kenetlenerek, birlikte yürüyerek göstereceğiz. Eşinizle, kardeşinizle, sevgilinizle, anne-babanızla atkınızı formanızı giyerek Avrasya'da olalım" ifadeleriyle taraftarlara çağrı yapıldı.
Buna karşın Galatasaray'ın 'Tek Yumruk' isimli taraftar grubu ise ezeli rakiplerinin aksi grüşünü kendilerine şiar edinerek maratonda yerlerini alacak.


Köprüde piknik yasak


Spor A.Ş Genel Müdürü Alpaslan Ertekin, dünya atletizminde değeri artan ve bu yıl 3. kez "Gümüş" kategoride yapılacak Avrasya Maratonu'nda köprüde kitap okumak, çay demlemek, mangal yakmak gibi gayri ciddi eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

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