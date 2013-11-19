İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Almanya'da bulunan yerbilimleri ve deprem araştırmaları konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nde görevli Prof. Dr. Marco Bohnhoff, yaptıkları son ölçümlerin İstanbul için deprem tehlikesinin arttığını gösterdiğini söyledi. Bonhoff, olası depremin en az 7 büyüklüğünde olacağını öne sürdü.

Marmara’yı vuran 17 Ağustos 1999 depreminden sonra merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’in yakınındaki Potsdam kentinde bulunan Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nde (GFZ) çatısı altında özel bir ‘İstanbul Masası’ oluşturuldu. Bu ekip Alman sismologların çalışmalarında kırılacak fay hattının nereden geçeceği sorusuna ve buna paralel erken uyarı sistemleri üzerine yoğunlaştı.

Amerika’nın Sesi Radyosu, önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Denizi’nde deprem olasılığının yüzde en az yüzde 30, en fazla yüzde 70 civarında olduğuna dair değerlendirmeler bulunduğunu bildirdi.

'Olası deprem en az 7 büyüklüğünde'

Alman uzman Prof. Dr. Marco Bonhoff, olası depremin en az 7 büyüklüğünde olacağını öne sürdü. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Marmara Denizi ve tüm bölgedeki en küçük sarsıntıları kaydeden uzmanlar ekibinin başındaki Prof. Marco Bohnhoff, İstanbul'da deprem riskinin sürekli var olduğunu, son ölçümlerin bu tehlikenin ciddi ölçüde arttığını gösterdiğini söyledi.

GFZ’deki sismologlar, Kuzey Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndaki levhaların yılda 2- 3 santimetrelik bir hareketlilik içinde olduğunu hatırlattı.

İstanbul ile ilgili araştırma yapan GFZ ekibinin başındaki Prof. Dr. Marco Bohnhoff, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın ‘dünyanın en aktif sismik kırılma çizgilerinden biri’ olduğunu, bölgede büyük levhalar arasında küçük birçok levhanın bulunduğunu söyledi. Alman uzman, depremin şiddetinin levlaların kendi içinde kırılıp, kırılamayacağına ve gerilim birikme ve boşalma hızına bağlı olacağını savundu.

GFZ uzmanı, İstanbul'un 20 kilometre kadar güneyinde uzanan fay hattındaki levhaların çok parçalı kırılmasını ‘iyi ihtimal’ olarak değerlendirirken bu durumda sarsıntının daha az büyüklükte bir dizi deprem halinde ve Richter ölçeğine göre, 6.5- 7.3 arasında olacağını, tek parça kırılma halinde depremin daha büyük olmasına yol açacağını ifade etti.

Erken uyarı sistemi için çalışma

Jeolojik Araştırmalar Merkezi uzmanları, İstanbul'da olası bir deprem ile bağlantılı ‘Erken Uyarı Sistemi' için de çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Adalar çevresi olmak üzere fay hattına yakın yerlere kurulan ölçüm aletlerinden alınan verilerin sürekli değerlendirildiğini belirten Prof. Bonhoff, bu cihazlardan gelen verilere göre, depremin 2-4 saniye öncesinden haber verebileceğini, bu kısa sürenin en iyi koşullarda doğalgaz hatları ve köprülerin kapatılması, trafik lambalarının kırmızıya çevrilmesi için yetebileceğini, ancak binaların boşaltılmasının gerçekçi olmadığını söyledi.