İstanbul için kar uyarısı

İstanbul'da, yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yağmurun aralıklarla devam ettiğini hatırlattı.



Marmara Bölgesi'nin akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini dile getiren Yıldırım, Edirne, Kırklareli, Bursa, Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışın beklendiğini bildirdi.



Yıldırım, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendisini göstermesi bekleniyor" dedi.



Mustafa Yıldırım, kar yağışının Marmara'nın doğusu ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini kaydetti.



Rüzgarın yarın kuzeybatı yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini ifade eden Yıldırım, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4-6 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin ve hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.



İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürü Yıldırım, İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 1-4 derece arasında olmasının beklediğini, sıcaklığın 25 Aralık perşembe 0-5 derece, 26 Aralık cuma -1 ile 6 derece arasında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.



Yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının etkisini gece saatlerinde yitirmesinin öngörüldüğünü belirten Mustafa Yıldırım, soğuk havanın ise hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiğini belirtti.



Yıldırım, kuvvetli karayel fırtınası ile birlikte görülecek yağışların getireceği don ve buzlanmanın oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

