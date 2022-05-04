İstanbul Havalimanı'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Bugün iniş ve kalkış olmak üzere bin 200 tarifeli seferde 180 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullanacak.

İstanbul Havalimanı'nda tatilcilerin dönüşüyle yolcu ve uçuş trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Artan talebe karşılık havayollarının bayramda ek seferler koymasıyla tatile gidiş ve gelişlerde yaşanan yoğunluk uçuş ve yolcu trafiği rakamlarına da yansıdı. İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan'da bir günde bin 311 uçuş ve 195 bin 640 yolcu ile iki yıllık salgın döneminin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşılmıştı. Tatilin bitmesiyle bu kez İstanbul'a gelişlerde hareketlilik başladı.

180 bin kişi seyahat edecek

Dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısına yansıdı. Özellikle iç hatlarda gelen yolcu katında yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 200 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor. 180 bin yolcunun ise İstanbul Havalimanı'ndan seyahat edeceği belirtildi. (DHA)