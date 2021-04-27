İstanbul Havalimanı'nda tam kapanma hareketliliği

Tam kapanma kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Özellikle iç hatlarda yaşanan hareketlilikte, dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet alanlar ile ileri tarihli uçak biletlerini öne çeken yolcular etkili oluyor. Bazı yolcular ise bilet bulamamaktan dolayı sıkıntı yaşadı.



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya geçileceğini bildirmişti. 17 günlük tam kapanmanın başlamasına iki gün kala İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yolcu hareketliliği meydana geldi.

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Ailesiyle birlikte Malatya'ya giden Dilek Bayram, tam kapanma sürecinde memleketlerinde olmak istediklerini söyledi. Bayram, "Biz Malatyalıyız. İşimiz gereği buradayız, işimiz, evimiz burada. Kısıtlama var ve memlekete gidiyoruz. Orada rahat ediyoruz. Gittiğimiz yer merkezi değil, müstakil. Dolayısıyla kimseyle iletişimimiz yok, temasımız yok. O nedenle sakin olduğu için orayı tercih ediyoruz. Kısıtlama olmamış olsaydı bayrama iki gün kala gidecektik. Kısıtlamadan dolayı önceye aldık" dedi.







