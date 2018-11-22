İstanbul Havalimanı eyleminde tutuklanan işçiden mektup: Yemekler yetmiyor, yerde yatan arkadaşlarımız var

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Havalimanı eyleminde tutuklanan inşaat işçisinin kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektubunda, HDP’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden havalimanı inşaatında çalışan Diyar, koğuşlarda çok kabalık kaldıklarını, yerde yatan arkadaşlarının olduğunu ve yemeklerin yetmediğini yazdı. İşçi, Temelli’den kötü cezaevi koşullarını Meclis’e taşımasını istedi.

Temelli'nin Twitter'da "Bugün 3. Havalimanı işçisi Diyar arkadaşımızdan mektup aldık. Herkese selamları var. Bu güçlü ve haklı mücadelenin yanında olmaya devam edeceğiz" mesajıyla paylaştığı mektup şöyle:

24 işçi tutuklanmıştı

İstanbul Havalimanı inşaatında kötü çalışma koşullarının iyileştirilmesi için başlatılan eylemde, eylem gecesi düzenlenen operasyonla çoğu İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş üyesi 405 işçi gözaltına alınmıştı. İşçilerden 24’ü, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Polise Mukavemet”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali” suçlamalarıyla önceki gün Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmıştı.