İstanbul hangi ilçeden kaç vekil çıkartacak?

T24 - 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde en çok milletvekili İstanbul'dan çıkacak. Peki, 85 milletvekili çıkartacak İstanbul'un ayrıldığı üç bölgede hangi ilçeler var?
İstanbul 1 numaralı seçim çerçevesi
Çıkaracağı milletvekili 30
Kapsadığı ilçeler
Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar
İstanbul 2 numaralı seçim çerçevesi
Çıkaracağı milletvekili 27
Kapsadığı ilçeler
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3 numaralı seçim çerçevesi
Çıkaracağı milletvekili 28
Kapsadığı ilçeler
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri