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İstanbul hangi ilçeden kaç vekil çıkartacak?

12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde en çok milletvekili İstanbul'dan çıkacak.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde en çok milletvekili İstanbul'dan çıkacak. Peki, 85 milletvekili çıkartacak İstanbul'un ayrıldığı üç bölgede hangi ilçeler var? 




İstanbul 1 numaralı seçim çerçevesi

Çıkaracağı milletvekili 30

Kapsadığı ilçeler

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar


İstanbul 2 numaralı seçim çerçevesi

Çıkaracağı milletvekili 27

Kapsadığı ilçeler

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu


İstanbul 3 numaralı seçim çerçevesi

Çıkaracağı milletvekili 28

Kapsadığı ilçeler

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri


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