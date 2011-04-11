İstanbul hangi ilçeden kaç vekil çıkartacak?

T24 - 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak genel seçimlerde en çok milletvekili İstanbul'dan çıkacak. Peki, 85 milletvekili çıkartacak İstanbul'un ayrıldığı üç bölgede hangi ilçeler var?



İstanbul 1 numaralı seçim çerçevesi



Çıkaracağı milletvekili 30

Kapsadığı ilçeler

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar

İstanbul 2 numaralı seçim çerçevesi

Çıkaracağı milletvekili 27

Kapsadığı ilçeler

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3 numaralı seçim çerçevesi

Çıkaracağı milletvekili 28

Kapsadığı ilçeler

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri





